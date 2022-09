In der Geisterbahn auf dem Plärrer sorgt der Chef selbst für den Gruselfaktor

Plus Der Niederländer Johan Hinzen ist der Chef des Geisterhauses auf dem Augsburger Plärrer. Er verrät, warum es nicht zu jeder Tageszeit gleich gruslig zugeht.

Ein abgetrennter Kopf schaukelt plötzlich vor dem Gesicht eines Mädchens. Der Kopf ist aus Plastik, doch er verfehlt nicht seine Wirkung. Die Schreie des Mädchens hallen über den Festplatz. Was im ersten Moment irritierend neben all dem Gelächter des Augsburger Herbstplärrers erscheint, ist Johan Hinzens Geschäftsmodell: Er betreibt das Geisterhaus "Haunted Mansion". Übergroße Spinnen, Skelette und Figuren mit abnormalem Aussehen schmücken seine Attraktion. Wer sich vor das Gruselhaus setzt, muss damit rechnen, von interaktiven Gestalten attackiert zu werden. Und im Inneren treibt manchmal auch der Chef persönlich seine Grusel-Späße mit den Gästen.