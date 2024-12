In der Rosenaustraße soll in drei Jahren eine Tram rollen

Die Stadtwerke sind weiterhin optimistisch, in der südlichen Rosenaustraße bis Ende 2027 Straßenbahngleise als Lückenschluss zwischen dem Ausgang des Bahnhofstunnels und den Bestandsgleisen der Linie 6 in der Pferseer Straße verlegt zu haben. Es gebe noch viele Unbekannte, aber die Detailplanungen gingen voran, so Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz zuletzt. Denn genehmigt sind die Gleise in der Rosenaustraße bereits. Für die Gestaltung der Straße und den Verkehr wird das aber einige Folgen nach sich ziehen. Hier ein Überblick über das, was kommt:

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rosenaustraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstunnel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis