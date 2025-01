Brand im Café 36 Grad: Verdächtiger kommt in U-Haft

Nach dem Feuer im kleinen Café 36 Grad am Königsplatz hat die Kriminalpolizei nun einen Verdächtigen ermittelt. Wie berichtet, war der Brand am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Café handelt es sich um das „36 Grad“ an der Ecke zur Annastraße. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte, sei man am Abend gegen 21.13 Uhr alarmiert worden, dass am Eingang zur Annastraße ein zu diesem Zeitpunkt geschlossenes Café brenne. „Diese dramatische Meldung konnte von mehreren weiteren Anrufern bestätigt werden“, hieß es weiter.

Inzwischen scheint klarer zu sein, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Wie die Polizei nun mitteilt, ist ein 41-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen worden. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt“, heißt es. Dieser erließ Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung gegen den 41-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Wie genau er den Brand legte und was sein Motiv gewesen sein könnte, ist noch unbekannt; die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung gegen den Mann.

Brandstiftung in Augsburg? Polizei nimmt nach Feuer im Café 36 Grad einen Mann fest

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte die Feuerwehr vor Ort eine starke Rauchentwicklung festgestellt, im Inneren sei ein Feuerschein sichtbar gewesen, hieß es. Sofort sei deshalb ein Trupp mit Atemschutz zur Brandbekämpfung und Personensuche in das weitläufige Brandobjekt vorgedrungen, der das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen konnte. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung im gesamten Gebäude seien daneben zwei weitere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und Rettung entsandt worden. „Glücklicherweise hielten sich keine Personen im Gefahrenbereich auf“, so Anselm Brieger, Sprecher der Augsburger Feuerwehr.

Die Kripo nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und bat zwischenzeitlich um Zeugenhinweise. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf gut 200.000 Euro. Ob und wann das Café wieder öffnen kann, ist derzeit noch unklar.