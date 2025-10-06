Junge Männer beschädigen Israelflaggen

Zwei junge Männer sollen am Freitag zwei Israelflaggen in der Konrad-Adenauer-Allee beschädigt haben. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden 17- und 18-jährigen Verdächtigen die Fahnen, die an einer Gebäudefassade angebracht sind, zunächst gestohlen. Anschließend zündeten sie die Flaggen an und flohen, so schildern es die Ermittler. „Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nahmen Einsatzkräfte die beiden Personen fest“, heißt es weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen den 17-Jährigen und den 18-Jährigen, die laut Polizei die afghanische und die syrische Staatsangehörigkeit besitzen. (jaka)

