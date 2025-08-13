Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Schlägerei am Königsplatz: Das ist der Hintergrund des Einsatzes

Augsburg-Innenstadt

Schlägerei am Königsplatz: Das ist der Hintergrund des Einsatzes

Mehrere Polizeifahrzeuge waren am Dienstag am Königsplatz zu sehen. Dort waren zwei Männer aneinandergeraten – zunächst verbal, dann körperlich.
    •
    •
    •
    Auf dem Augsburger Königsplatz kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz.
    Auf dem Augsburger Königsplatz kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz. Foto: Quirin Hönig

    Zu einem größeren Einsatz ist es am Dienstagabend am Königsplatz gekommen. Wie berichtet, war der Grund hierfür eine Auseinandersetzung. Zu den Hintergründen gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. Demnach hatte sich gegen 20 Uhr zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen einem 55-Jährigen und einem 19-Jährigen ergeben. „Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden“, heißt es von der Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, hätten sich beide Männer äußerst aggressiv verhalten. „Da sich weder der 19-Jährige noch der 55-Jährige beruhigen ließen, fesselten die Beamten die beiden Männer“, heißt es weiter. Hierbei soll der 55-Jährige Widerstand gegenüber der Polizei geleistet und die Beamten beleidigt haben. „Der 55-Jährige verletzte sich dabei leicht“, heißt es von der Polizei. Als die Beamten ihn auf die Einsatzstelle brachten, soll der Mann in Richtung der Beamten getreten haben. Er kam in den Arrest. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs gegen den 55-Jährigen. (jaka)

