Inspiriert von Jan Böhmermann: Schüler zahlen Corona-Strafen von Obdachlosen

Obdachlose erhielten Ordnungsstrafen während des Corona-Lockdowns. Schüler sammelten Geld und übernahmen nun zwei Geldstrafen.

In den vergangenen zwei Jahren kamen immer wieder Bußgeldbescheide bei Tamara Loddo-Merk an. Die Sozialarbeiterin beim Sozialdienst für Katholische Männer (SKM) kümmert sich um obdachlose Menschen. Gerade während der Zeiten der Lockdowns, in denen strenge Corona-Regeln galten, erhielten ihre Klienten teils viele Strafen. "Das kam vor, weil sie sich zu fünft, sechst oder siebt auf öffentlichen Plätzen aufhielten, weil sie in Verbotszonen Alkohol tranken oder weil sie sich außerhalb der Sperrzeiten draußen aufhielten", berichtet sie. Während sich andere Bürgerinnen und Bürger in ihre Wohnung zurückziehen konnten, fehlte diese den wohnungslosen Personen schlichtweg.

Die Sozialarbeiterin habe versucht, ihre Klienten so gut es geht zu unterstützen, hatte Einsprüche eingelegt, denen auch stattgegeben wurde. "Oft habe ich aber zu spät davon erfahren und die Frist war schon abgelaufen", sagt sie. Das kam teuer: 278 Euro wurden nicht selten für solch ein Vergehen fällig, berichtet Loddo-Merk.

Inspiriert von Jan Böhmermann: Schüler sammeln 575 Euro für Obdachlosen

Zwei Ordnungsstrafen übernahmen nun Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. Auf die Idee brachte sie ihr Lehrer Robert Reisacher, der wiederum von einer Sendung des ZDF-Satirikers Jan Böhmermann inspiriert wurde. Seine Sendung handelte vom Straftatbestand des Schwarzfahrens, der unter anderem dazu führe, dass vor allem Menschen gemaßregelt würden, die ohnehin kein Geld hätten.

Böhmermann und sein Team legten zusammen und konnten so die Geldstrafen für sieben Schwarzfahrer und Schwarzfahrerinnen bezahlen, die sonst mit Haft hätten rechnen müssen. "Ich habe daraufhin den Schülern vorgeschlagen, dass wir auch tätig werden könnten, und habe sowohl Kontakt mit der Staatsanwaltschaft in Augsburg als auch mit dem SKM aufgenommen", berichtet Reisacher. Bei seinen Schülern stieß er auf offene Ohren. "Corona-Strafen von obdachlosen Menschen zu verlangen, ist sinnlos", sagt Alexander. Die Schüler des Kurses D4 mobilisierten schließlich weitere Mitschülerinnen und Mitschüler der Jahrgänge Q11 und Q12. So kamen 575 Euro zusammen, die sie an den SKM Augsburg überwiesen.

