Das Bärenhaus bietet wohnungslosen Männern ein Zuhause

Plus Einst lebte der evangelische Pfarrer mit seiner Familie in dem Haus im Augsburger Bärenkeller. Sein Nachfolger Andreas Stahl öffnet es für wohnungslose Männer.

Als sich Frank Hilliger von seiner Frau trennte, konnte er sich trotz Arbeit die teure Mietwohnung alleine nicht mehr leisten. Er landete im Übergangswohnheim, zog dann in ein Wohnprojekt nach Pfersee und hat seit Kurzem im Bärenkeller ein Dach über dem Kopf gefunden. "Hier ist es schön ruhig, und im Garten möchte ich gerne Gemüse anpflanzen", sagt der 59-Jährige. Sein neues Zuhause, das er sich aktuell mit fünf weiteren Männern teilt, ist etwas Besonderes.