Interaktive Karten: Erfahren Sie mehr über Ihren Stadtbezirk

Wo in Augsburg wohnen die meisten Menschen mit Migrationshintergrund, wo sind die Wohnungen am größten und wie verteilen sich Katholiken und Protestanten? Ein Überblick.

Augsburg ist vielfältig – nicht nur im Hinblick auf die Nationalitäten der Einwohnerinnen und Einwohner. Innerhalb des Stadtgebiets gibt es teils große Unterschiede in Bezug auf das Durchschnittsalter, die Wohnungsgrößen oder etwa die Verteilung von katholischen und evangelischen Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben diverse Datensätze durchstöbert und acht interaktive Karten erstellt, in denen die Gegensätze und Gemeinsamkeiten der 43 Augsburger Stadtbezirke deutlich werden.

Eine recht harmlose, aber durchaus überraschende Statistik ist die des Durchschnittsalters. Im Schnitt sind die über 300.000 gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner Augsburgs 42 Jahre alt. Knapp an der Spitze steht Bergheim mit 47,4 Jahren, dicht gefolgt von der Firnhaberau mit 47,1 Jahren. Mit etwas Abstand auf Platz drei liegt Inningen mit 45,8 Jahren im Schnitt. Die drei Stadtbezirke mit den jüngsten Bewohnerinnen und Bewohnern liegen ziemlich zentral. Rechts der Wertach liegt das Durchschnittsalter bei 37,5 Jahren, im nördlichen Teil Links der Wertach bei 36,6 Jahren und im südlichen Teil Links der Wertach bei 35,9 Jahren.