Interaktive Karten: So sicher fühlen sich die Augsburger in ihren Stadtvierteln

Die Augsburger fühlen sich in ihrer Stadt ziemlich sicher. Doch das Sicherheitsgefühl ist nicht in jedem Viertel gleich gut. Was sagen die Zahlen der Polizei dazu?

Ein normaler Vormittag an der Bärenwirt-Kreuzung im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Zwei Frauen, vielleicht Mitte 50, trinken eine Tasse Kaffee vor einem Döner-Imbiss. Nebenan stehen die Menschen an der Haltestelle und warten auf die Straßenbahn. Er herrscht viel Verkehr, deshalb ist die Kreuzung nicht gerade ein Wohlfühlort. Ansonsten wirkt alles ziemlich normal. Schaut man auf eine Bürgerumfrage der Stadt Augsburg, dann gehört der Bereich rund um den Bärenwirt aber zu jenem Gebiet in Augsburg, dem die Bewohner – was das Thema Kriminalität und Sicherheit angeht – die schlechtesten Noten geben. Sehr unsicher fühlen sich die Menschen der Umfrage zufolge zwar auch hier nicht, aber die Bewertung weicht im Vergleich zu manch anderem Viertel doch deutlich nach unten ab. Wir analysieren die Zahlen zum Sicherheitsgefühl in den Stadtteilen – und vergleichen sie mit den Erkenntnissen der Polizei.

Bei der Bürgerumfrage konnten die Menschen die Noten 1 bis 4 vergeben – die 1 steht für sehr unsicher, die 2 für unsicher, die 3 für sicher und die 4 für sehr sicher. Im Durchschnitt bewerten die Augsburgerinnen und Augsburger die Sicherheit in ihrem jeweiligen Stadtbezirk mit 3,1 – also als "sicher". Es gibt einige positive Ausreißer nach oben, dazu gehören der ländlich geprägte Stadtteil Bergheim (3,6), der Osten von Göggingen mit dem Neubaugebiet nahe der Fußball-Arena (3,4) und das Bahnhofs- und Bismarckviertel (3,4). Generell schneiden viele Viertel – 29 von 42 – mit der Note drei oder leicht darüber ab. Dazu zählen unter anderem auch sämtliche Stadtbezirke in Göggingen, Haunstetten, Pfersee und Hochzoll.

