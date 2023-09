Isabella Abert und ihr großes Herz für die Kinder in den Anden

Die gebürtige Augsburgerin gründete vor rund 20 Jahren ein Hilfsprojekt für Kinder in Ecuador. Sie berichtet von den Höhen und Tiefen und vom Leben in der Ferne.

Vor 26 Jahren reiste Isabella Abert im Rahmen einer Sprachreise nach Ecuador. Damals ahnte sie noch nicht, dass sie Jahrzehnte später eine gemeinnützige Stiftung leiten würde, die Augsburg und den kleinen ecuadorianischen Ort San Gabriel verbindet. "Während meiner Zeit in Ecuador habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt und bin geblieben", erzählt die Gründerin der Kinder-Direkt-Hilfe Ecuador. Das Paar bekam drei Töchter, die bei Isabella Abert in Ecuador aufwuchsen. Bereits während ihrer ersten Jahre im Andenstaat sei ihr aufgefallen, wie mühsam das Leben in den ländlichen Regionen ist. "Besonders alleinerziehende Mütter tragen eine große Last, denn wer essen will, kann es sich nicht leisten, aufgrund der Kinder zuhause zu bleiben." Daher sei es nicht ungewöhnlich, junge Mütter mit ihren Kindern bei der Feldarbeit zu sehen, sagt Abert. Ihr war schnell klar, dass man die jungen Familien entlasten musste. Eine Lebensaufgabe war gefunden.

Die größte anfängliche Hürde war, die richtigen Kontakte zu knüpfen. "Wir wussten zunächst nicht, wie wir die Helfer auf der einen und die Hilfsbedürftigen auf der anderen Seite zusammenbringen sollen", sagt Abert. Durch ihre Aktivität in der Kirche konnte sie zusammen mit den Gögginger Pfarreien einen Mittagstisch mit Betreuung auf die Beine stellen. 2006 wurde die Stiftung Fundación Un Mundo Unido (Stiftung Eine Vereinte Welt) gegründet. Um die finanzielle Transparenz zu gewährleisten, wurde außerdem die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger dafür gewonnen, die Spenden zu verwalten. Der Mittagstisch konnte über die Jahre zu einem Kindergarten mit professioneller Betreuung und Verpflegung ausgebaut werden. "Dies ist vor allem den Gemeinden in Augsburg und der unermüdlichen Öffentlichkeitsarbeit meiner Mutter und ihren Freunden in Augsburg zu verdanken", berichtet Isabella Abert. Die besucht sie immer wieder, erst kürzlich war sie in Augsburg.

Das Strahlen der Kinder entschädigt Isabella Abert für viele Rückschläge, die sie bei ihrem Hilfsprojekt in Ecuador auch erleben muss. Foto: Isabel Abert

Ein großer Meilenstein wurde im Jahr 2011 erreicht. Durch Großspenden konnte die Stiftung ein eigenes Grundstück kaufen und mithilfe der gemeinnützigen Architektengruppe "Somos Ecuador" (Wir sind Ecuador) ein neues Kinderzentrum bauen. "Das war wirklich erstaunlich. Die Familien der Gemeinde haben uns mit vollem Einsatz beim Bau unterstützt", erinnert sich die gebürtige Augsburgerin. Das neue Zentrum sei in jeder Hinsicht ein Projekt der Kommune, in dem mittlerweile 36 Kinder täglich betreut und versorgt werden. Der Kindergarten ist aber nicht der einzige Ort an dem die Hilfe der Stiftung ankommt. "Unsere Arbeit basiert auf drei Säulen: Bildung, Gesundheit und Ernährung", erklärt Abert. Daher wird neben dem Kindergarten auch dafür gesorgt, dass Kinder mit mangelnder Ernährung Zugang zu ärztlichen Untersuchungen und der notwendigen Nahrung erhalten. Auch Beratungen zu Themen wie Hygiene und Sexualaufklärung bietet die Stiftung an.

Isabella Abert: Heimweh, Rückschläge und andere Tiefen

Die Arbeit für die Stiftung in Ecuador und Augsburg war nicht immer leicht. Neben privaten Höhen und Tiefen, Heimweh und Trennungen, gab es auch während der Bauphase des neuen Zentrums wetterbedingte Rückschläge und Verzögerungen. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden war aufgrund der politischen Situation oft mühselig. Isabella Abert blickt auf turbulente Jahre zurück, seit sie das Projekt ins Leben gerufen hat. Auch die kürzlichen Preissteigerungen haben Ecuador nicht verschont. Besonders die Preise für Nahrungsmittel seien stark gestiegen. "Daher ist die Öffentlichkeitsarbeit auf Augsburger Seite so essentiell. Unsere Arbeit wird nur durch die Spenden und den ehrenamtlichen Einsatz möglich gemacht", sagt Isabella Abert. Trotz der vielen Widrigkeiten ist die Gründerin begeistert angesichts der Errungenschaften der letzten Jahre. "Die Zusammenarbeit mit den Familien in Ecuador lässt mich immer wieder staunen. Es hilft wirklich jeder mit, wo er kann."

