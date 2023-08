Augsburg

18:00 Uhr

Ist die neue Fußgängerzone ein Gewinn? Zwei Autoren, zwei Meinungen

Plus Der Fußgängerzonen-Versuch in der Augsburger Maximilianstraße wird kontrovers diskutiert. Auch in unserer Redaktion gibt es unterschiedliche Meinungen.

Von Jörg Heinzle, Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Pro-Kommentar: Endlich Platz in der Maximlianstraße

Wenn man in einem der Straßencafés in der neuen Fußgängerzone in der Maximilianstraße sitzt, kann man die Meile in ihrer ganzen Pracht genießen. Es gibt keinen Lärm durch Autos, die übers Kopfsteinpflaster rattern. Der Genuss wird nicht durch Abgase getrübt. PS-Angeber können nicht mehr zeigen, wie viel Dezibel ihr Auspuff zustande bringt. Augsburgs schönste Straße hat mehr Potential, als nur als Zufahrtsstraße und Parkplatz zu dienen. Noch nutzen viele Fußgänger den Raum in der Mitte der Straße nicht, tatsächlich sind die meisten auf den Gehwegen links und rechts unterwegs Doch das ändert sich langsam. Immer öfter kann man beobachten, wie Leute mittendrin flanieren.

Die nicht mal 200 Meter Straße - eine Sackgasse dazu -, die nicht mehr befahren werden können, ändern an der Erreichbarkeit der Innenstadt für den Autoverkehr praktisch nichts. Das Problem ist eher die generelle Botschaft, die im Umland ankommt - dass Augsburg keine Autofahrer mehr haben wolle. Dazu tragen aber auch alle jene bei, die die Verkehrssituation schlechter reden, als sie ist. Wer mit dem Auto in die Stadt will, kommt fast immer ohne größeren Stau durch und findet zentrumsnah in den Parkhäusern viele Plätze. Dazu kommt das neue Parkleitsystem, dass die Parkplatzsuche einfacher macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen