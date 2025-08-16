Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg ist eine Pilgerstadt

Augsburger Geschichte

Warum Augsburg ein wichtiger Ort für Pilger war - und ist

Der Pilgerweg Via Romea Germanica verläuft vom norddeutschen Stade nach Rom. Aufkleber weisen den Weg nach Augsburg.
Von Franz Häußler
    • |
    • |
    • |
    Jakobspilger vor rund 350 Jahren.
    Jakobspilger vor rund 350 Jahren. Foto: Sammlung Häußler

    Entlang des Lechs verlaufen bei der Firnhaberau etliche Wander- und Radler-Fernwege: Romantische Straße, Via Claudia, Jakobus-Pilgerweg. Kleine Tafeln und Aufkleber weisen den Weg. Der blaue Aufkleber mit der Aufschrift VIA ROMEA GERMANICA gibt Rätsel auf. Das Smartphone klärt auf: Es ist ein Pilgerweg nach Rom mit historischem Hintergrund. Das Internet liefert die detaillierte Streckenbeschreibung und vieles mehr. Seit 2020 ist die Via Romea Germanica eine zertifizierte Kulturroute des Europarats.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden