Warum Augsburg ein wichtiger Ort für Pilger war - und ist

Entlang des Lechs verlaufen bei der Firnhaberau etliche Wander- und Radler-Fernwege: Romantische Straße, Via Claudia, Jakobus-Pilgerweg. Kleine Tafeln und Aufkleber weisen den Weg. Der blaue Aufkleber mit der Aufschrift VIA ROMEA GERMANICA gibt Rätsel auf. Das Smartphone klärt auf: Es ist ein Pilgerweg nach Rom mit historischem Hintergrund. Das Internet liefert die detaillierte Streckenbeschreibung und vieles mehr. Seit 2020 ist die Via Romea Germanica eine zertifizierte Kulturroute des Europarats.
Augsburger Geschichte
