Augsburg

18:15 Uhr

Jüdin zur Situation in Deutschland: "Mache mir Sorgen, aber Angst habe ich keine"

Plus Hamas-Terror und Antisemitismus treiben deutsche Juden um. Die junge Augsburgerin Isabell Aviva Vaisman erzählt, wie es sich lebt als liberale Jüdin in der Stadt – und wovon sie enttäuscht war.

Von Stefanie Schoene

Isabell Aviva Vaisman ist Vorsitzende des CSU-Ortsvereins Hochzoll, 23 Jahre jung, Jüdin und hat in Augsburg Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Was bedeutet es in diesen Monaten, jüdisch zu sein? Muss man da was tun, wachsam, vorsichtig sein? Auf eine Anfrage der Redaktion erklärt sich Vaisman bereit, Antworten und Einblicke in ihr Leben zu geben. Eine erfolgreiche Einwanderungsgeschichte und eine junge Augsburger Biografie, in die sich die Schlachtfelder der Ukraine als auch die Ausläufer des Nahost-Konflikts eingenistet haben.

Wann und wo sie sich öffentlich als Jüdin vorstellt, das überlegt Vaisman sehr genau. Denn seit 2014, als sie begann, sich für diesen Teil ihrer Identität zu interessieren, ist es nie selbstverständlich gewesen, Jüdin zu sein. 2014 war der letzte große Gaza-Krieg. Die Hamas hatte drei israelische Jugendliche ermordet, Israel startete umfangreiche Festnahmen und Luftangriffe auf Hamas-Stellungen. Auch dieser Krieg war begleitet von großen, aufgeheizten Demonstrationen in Deutschland. Im Zuge dessen meldeten türkeistämmige Muslime des rechten Spektrums in Augsburg eine Demonstration an, auf dem Rathausplatz skandierten hunderte Menschen „Kindermörder Israel“.

