"CSU und Grüne wollen Weihnachtsbeleuchtung ab 22 Uhr ausschalten"

Keine Weihnachtsbeleuchtung nach 22 Uhr in Augsburg – ausgenommen der Baum auf dem Rathausplatz. CSU und Grüße sehen darin einen guten Kompromiss.

Geht es nach Grünen und CSU im Augsburger Rathaus, wird die Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg in diesem Winter nur bis 22 Uhr angeschaltet sein. Es gehe darum, ein Zeichen fürs Energiesparen zu setzen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen. Der große Weihnachtsbaum auf dem Christkindlesmarkt solle davon ausgenommen werden.

Weihnachtsbeleuchtung soll in Augsburg nur bis 22 Uhr aktiv sein

Wie berichtet hatte die Stadt grundsätzlich erklärt, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr trotz der Energieknappheit betreiben zu wollen. Mit der 22-Uhr-Abschaltung könne man sowohl eine Weihnachtsbeleuchtung haben, die nach den Corona-Jahren in der dunklen Jahreszeit ein Stimmungsaufheller sei, als auch ein Zeichen für Energieeinsparung setzen, heißt es in dem Antrag. Zudem appelliere man an die Händler und Händlerinnen, ihre Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr spätestens um 22 Uhr abzuschalten. Hintergrund ist, dass die Beleuchtung in der Annastraße und in den Stadtteilen von Geschäftsleuten betrieben wird.

Grünen-Fraktionschefin Verena von Mutius sagte, dass die Stadt Vorbildfunktion einnehmen solle. Gleichwohl handle es sich ein Stück weit um eine symbolische Aktion. Die Stadt beziffert den Gesamtverbrauch der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf 4700 Kilowattstunden pro Saison. Diese dauert von Ende November bis Dreikönig. Diese Zahl entspricht dem Jahresverbrauch eines großen Haushalts. Die Stadtwerke gehen von 2400 Kilowattstunden Jahresverbrauch beim Augsburger Durchschnittshaushalt aus. Die Stadt stellte ihre Weihnachtsbeleuchtung vor einigen Jahren komplett auf LED-Technologie um.