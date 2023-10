Augsburg

vor 29 Min.

Kinderärzte schlagen Alarm: "Kollegen in Augsburg arbeiten am Anschlag"

Plus Auf dem Papier gibt es in Augsburg genug Kinderärzte. Doch immer mehr Eltern berichten von Problemen. Und auch Mediziner selbst warnen vor einer Katastrophe.

Von Katharina Indrich

Weinend und flehend habe sie am Ende am Telefon gesessen, um für ihre Kinder endlich einen Platz bei einem Kinderarzt in Augsburg zu finden, erzählt die dreifache Mutter. Ein ganzes Jahr lang habe sie es immer wieder versucht, habe die Praxen der Stadt abgeklappert, die KVB eingeschaltet, beim Gesundheits- und Jugendamt um Unterstützung gebeten. Niemand habe die drei Kinder aufnehmen wollen. 2019 zog die Familie nach Augsburg. "Damals haben wir auch recht schnell einen Kinderarzt gefunden. Aber nach einigen Vorfällen dort haben sich die Kinder geweigert, da hinzugehen, und wir wollten wechseln." Doch wohin sie sich auch wandten: Überall hagelte es Absagen. Waren die Kinder krank, blieb nur der Weg zur KVB-Praxis im Vincentinum. Ein Tipp des Jugendamtes brachte nach der Odyssee nun endlich den Durchbruch. Die Familie hat einen Kinderarzt gefunden – in Königsbrunn. Die dreifache Mutter, die aktuell ihr viertes Kind erwartet, ist heilfroh. Und immer noch schockiert, wie schwer es in Augsburg ist, einen Kinderarzt zu finden.

Davon kann eine andere Augsburger Mutter ebenfalls ein Lied singen. Auch sie hat Freundinnen, die in ihrer Not mit den Kindern zur KVB-Praxis fahren. Nachdem sie selbst 2021 aus dem Umland nach Augsburg gezogen waren, machte sie sich in der Stadt auf die Suche nach einem neuen Arzt für ihre drei Kinder. "Eine wollte mich auf die Warteliste setzen, hat sich aber nie gemeldet. Auch ein Jahr später war kein Platz zu bekommen." Am Ende kam sie doch noch unter. In Stadtbergen, in der Praxis von Dr. Christian Voigt.

