Kinderarzt in Augsburg: Alle Ärzte und Praxen im Überblick

Wir bieten Ihnen eine Übersicht über alle Kinder- und Jugendmediziner in Augsburg, inklusive Adresse und Kontaktmöglichkeiten.

Ob in der Grippe- oder Pollenzeit, bei Auffrischimpfungen oder akuten Krankheiten: Die Kinderärztin oder der Kinderarzt ist zur Stelle. Für viele Eltern ist es nicht immer leicht, die richtige Praxis für den eigenen Nachwuchs zu finden. Oftmals ist es auch schwierig, zeitnah einen Termin zu bekommen. Wer in Augsburg oder Umgebung wohnt, findet hier eine Übersicht über die Kinderärzte und Gemeinschaftspraxen in der Fuggerstadt.

Kinderärzte in der Augsburger Innenstadt

Dr. Yvonna Bauer , Thomas Gilb und Rüdiger von Bentzel

Adresse: Prinzregentenstraße 2, 86150 Augsburg

Telefon: 0821-259790

E-Mail: info@die-kinderaerzte-augsburg.de

Adresse: Bahnhofstrasse 4 / Königsplatz, 86150 Augsburg

Telefon: 0821-38383

E-Mail: praxis@jugendmedizin.de

Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 33, 86150 Augsburg

Telefon: 0821-50862810

E-Mail: info@kinderarzt-weigel.de

Adresse: Oberbürgermeister-Dreifuß-Str. 1, 86153 Augsburg

Telefon: 0821-555026

E-Mail: Faerber.Michel@t-online.de

Kinderarzt-Praxis in Augsburg: Oberhausen, Kriegshaber, Lechhausen

Dr. Claudia Frey

Adresse: Neuhäuserstr. 1, 86154 Augsburg

Telefon: 0821-4101782

E-Mail: kinderaerztin-frey-augsburg@t-online.de

Adresse: Neuburger Straße 40, 86167 Augsburg

Telefon: 0821-719081

E-Mail: info@kinderarztpraxis-lechhausen.de

Adresse: Wartenburger Str. 38, 86165 Augsburg

Telefon: 0821-59090

E-Mail: info@mvzaugsburg.de

Adresse: Rockensteinstr. 41, 86156 Augsburg

Telefon: 0821-442070

Kinderarzt-Praxis in Augsburg: Pfersee, Göggingen, Bergheim

Dr. Anke Steuerer, Dr. Wiebke Specht und Dr. Johannes Urban

Adresse: Spichererstr.1, 86157 Augsburg

Telefon: 0821-542154

E-Mail: info@mein-kinderarzt.com

Adresse: Augsburger Straße 18, 86157 Augsburg

Telefon: 0821-228088

Adresse: Panoramastrasse 1b, 86199 Augsburg

Telefon: 0821-92201 oder Mobil: 0170-8066422

Adresse: Puccinistraße 33, 86199 Augsburg

Telefon: 0821-995268

Kinderarzt-Praxis in Augsburg: Hochzoll, Haunstetten, Hochfeld

Dr. Wolfgang Klein , Dr. Dominik Kutter und Dr. Nadine Unterer

Adresse: Schertlinstrasse 27, 86159 Augsburg

Telefon: 0821-39422 oder 0821-37992

Adresse: Friedberger Str. 132 1/2, 86163 Augsburg

Telefon: 0821-62022

E-Mail: steinocher@web.de

Adresse: Grüntenstr. 12, 86163 Augsburg

Telefon: 0821-63024

E-Mail: kinderaerzte-hochzoll@gmx.de

Adresse: Königsbrunner Str. 37, 86179 Augsburg

Telefon: 0821-813388‎ oder 0821-813377

E-Mail: drmanfred.messmer@kabelmail.de

