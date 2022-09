Augsburg

12:00 Uhr

Klima-Report: War der Sommer in Augsburg wirklich so rekordverdächtig?

Plus Der Sommer in Augsburg war wärmer als normal und rekordverdächtig sonnig. Aber war er auch viel zu trocken? Die Wetterdaten zeigen große Unterschiede.

Von Jörg Heinzle

Es wurde zunehmend trockener und immer mehr Getreidefelder standen in Flammen: In der zweiten Julihälfte spitzte sich die Situation in der Region Augsburg zu. Es hatte viel zu wenig geregnet. Ein Augsburger Landwirt sprach von Böden, "hart wie Beton". Weil der Lech unverhältnismäßig wenig Wasser führte, stand zeitweise sogar die Kanu-WM auf der Kippe. Der meteorologische Sommer ist in dieser Woche zu Ende gegangen. Die Bilanz zeigt: Der Sommer in Augsburg war wärmer und viel sonniger als normal. Und die große Dürre? Hier zeigen sich spannende Unterschiede auf kleinstem Raum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

