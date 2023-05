Klimaaktivisten blockieren am Dienstag die Gögginger Straße

In Augsburg fordern Klimaaktivisten eine Umprogrammierung des Parkleitsystems. Der Verkehr zur City-Galerie soll um die Umweltzone herumgeführt werden.

Klimaaktivisten werden am Dienstagvormittag, 9. Mai, die Gögginger Straße im Rahmen einer angemeldeten Kundgebung für eine Viertelstunde blockieren. Gefordert wird eine Umprogrammierung des Parkleitsystems, um den Verkehr zur City-Galerie über Schertlin- und Schleifenstraße zu leiten. Bisher führt die Route durch die Umweltzone in der Innenstadt. Gespräche mit der Stadt seien bisher ohne Erfolg geblieben, so die Klimaaktivisten. Die Blockade wird zwischen 8.45 und 9 Uhr auf Höhe des Polizeipräsidiums stattfinden. Betroffen ist der Verkehr in Richtung Innenstadt.

Klimaaktivisten wollen Gögginger Straße in Augsburg blockieren

Wie berichtet haben die Aktivisten des Klimacamps zuletzt eine Reihe voin viertelstündigen Kurz-Kundgebungen angekündigt, mit denen sie auf verkehrspolitische Themen in Augsburg aufmerksam machen wollen. Zuletzt gab es Demos in der Schießstättenstraße, wo die Fahrradstraße noch auf sich warten lässt, sowie an der B17/Bgm.-Ackermann-Straße. Die jeweiligen Orte stünden exemplarisch für mögliche Maßnahmen, so die Aktivisten. (skro)

