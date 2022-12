Augsburg

10:02 Uhr

Klimacamper in Augsburg beweisen Durchhaltevermögen

Plus Das Klimacamp in Augsburg gibt es seit 2020. Kurz war fraglich, ob es sich halten kann. Nun ist klar: Es geht weiter. Wie die Aktivisten das geschafft haben.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Junge Menschen in Deutschland kämpfen für mehr Klimagerechtigkeit. Zu den Aktionen gehören Klimacamps. In mehreren deutschen Städten gab es in den zurückliegenden Jahren Aktionen. Die Klimacamper in Augsburg begannen mit ihrem Protest am 1. Juli 2020. Seither sind 30 Monate vergangen, an denen das Camp rund um die Uhr besetzt war. Augsburg hat das am längsten existierende Klimacamp in Deutschland. Ein Ende ist vorerst nicht abzusehen. Die Klimacamper machen im Jahr 2023 weiter, auch wenn es Herausforderungen gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen