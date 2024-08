Klimaschützer demonstrieren beim Plärrerumzug

Der Plärrerumzug in Augsburg wird in diesem Jahr zu einem Ort für Demonstrationen: Erstmals wollen Tierrechtsaktivisten protestieren. Sie fordern, dass künftig keine Pferde mehr beim Umzug teilnehmen. Andreas Schlachta, Organisator des Umzugs mit mehr als 2200 Teilnehmern, wundert sich über das Anliegen. Sämtliche Auflagen werden erfüllt, sagt er. Unterdessen haben auch Klimaaktivisten eine Protestaktion angekündigt. Ihnen geht es nicht um Pferde, sie fordern unter anderem eine Verkehrswende in Augsburg. Adressaten ihrer Kritik sind Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), die in Kutschen am Umzug teilnehmen. Bereits im Vorjahr hatten Klimaaktivisten beim Umzug demonstriert.

Warum die Kritik sich auch gegen Wirtschaftsminister Aiwanger richtet

Ein Sprecher der Augsburger Klimaaktivisten sagt, dass entlang der Zugstrecke demonstriert werde. Man möchte teilnehmende Politiker an deren Verantwortung für Klimaschutz zu erinnern. In diesem Jahr thematisieren die Klimaaktivisten nach eigenen Angaben drei Schwerpunkte: mehr Geld für Klimaschutz, Stopp drohender Erdgasbohrungen in Bayern und Engagement für eine Verkehrswende in Augsburg. Der Vorwurf lautet: „Eva Weber und Markus Söder lassen sich beim Plärrerumzug feiern - dafür gibt es keinen Anlass.“ An den stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger richten die Klimaaktivisten die Forderung, die geplanten und von ihm ermöglichten Erdgasbohrungen in Bayern sofort zu stoppen.

Mit Unverständnis reagieren die Klimaaktivisten auf die Teilnahme von Traktoren und Autos mit Verbrennermotoren. Stefan Sohnle meint in Bezug auf die angestrebte Verkehrswende in Augsburg: „Der Plärrerumzug hat eine Vorbildfunktion. Ein vollständiger Verzicht auf Kraftfahrzeuge hätte eine starke Botschaft.“

Markus Söder wird auch in diesem Jahr am Plärrerumzug teilnehmen. Foto: Peter Fastl

Im Vorjahr richtete sich der Protest gegen die geplante Fällung der Bäume entlang der Fuggerstraße zwischen dem Staatstheater und dem Königsplatz. Der Umzug verlief über die Fuggerstraße, da die Karolinenstraße baustellenbedingt nicht passierbar war. Polizisten hatten die Demonstranten vom Zug abgeschirmt.

Stadtrat Wegner (V-Partei) äußert sich zum Pferdeverbot beim Plärrerumzug

In die Diskussion um ein Pferdeverbot beim Umzug hat sich Stadtrat Roland Wegner (V-Partei) zu Wort gemeldet. Er hatte in einem Antrag gefordert, sich mit dem Thema politisch zu befassen. Es gehe nicht darum, die Verantwortlichen des Umzugs anzugreifen, so Wegner: „Nachdem auf dem Augsburger Plärrer selbst das Ponykarussell aus Tierschutzgründen nicht mehr angeboten wird, ist es doch nur folgerichtig, nun auch über den Einsatz der Pferde beim Plärrerumzug selbst kritisch nachzudenken und darüber sachlich zu diskutieren.“