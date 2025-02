Knastruine statt Studenten: Stillstand beim TH-Campus im Prinz-Karl-Viertel

Es war 2015, als die Gefangenen aus dem Jugendgefängnis an der Hochfeldstraße in die neue JVA nach Gablingen verlegt wurden. Seitdem steht der Komplex mit hohen Mauern und vergitterten Fenstern am Rand des Prinz-Karl-Viertels, das sich zum gefragten Wohnviertel gewandelt hat, weitgehend leer. Vor neun Jahren übernahm die Technische Hochschule das Areal, um dort einen dritten Campus zu errichten - doch seitdem stockt die Entwicklung. Man benötige dringend mehr Platz, so die Hochschule, die vor einigen Wochen eine eigene Marketing-Kampagne (“Wo studiert Karla?“) startete. Leider gehe es nur sehr langsam voran. Im Hintergrund laufen auch zehn Jahre nach Ende der Gefängnisnutzung Gespräche zwischen Stadt Augsburg und Freistaat, was die Fläche betrifft.

