Konjunktur: Die Skepsis in der Augsburger Wirtschaft wächst

Plus Immer mehr Augsburger Firmenchefs befürchten, dass sich die Geschäftslage verschlechtern wird. Die IHK-Regionalvorsitzende Ellen Dinges-Dierig erkennt positive Signale.

Von Michael Hörmann

Es ist ein Stimmungsbild von 87 Unternehmen in Augsburg, die einen repräsentativen Durchschnitt der Wirtschaft darstellen sollen. Demnach verschlechtert sich die Stimmung bei den Betrieben spürbar. Es fehlen teils langfristige Aufträge, zudem bleiben Investitionen aus. Dies ist das Ergebnis der Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die Herausforderungen für die Wirtschaft seien groß, sagt Ellen Dinges-Dierig, Vorsitzende des regionalen Gremiums der IHK. Auch sie blicke durchaus skeptisch in die Zukunft, erläutert die Unternehmerin, die in führender Position beim Dierig-Konzern tätig ist. Es gebe aber auch optimistische Signale in der Augsburger Wirtschaft.

IHK präsentiert dreimal im Jahr eine Konjunkturumfrage

Dreimal pro Jahr veröffentlicht die IHK die Ergebnisse ihrer Konjunkturumfrage. Für das Stadtgebiet Augsburg bestätigt sich der schwabenweite Trend: Die Stimmung kippt, vom erhofften Aufschwung ist nicht viel zu spüren. Ellen Dinges-Dierig möchte nicht nur Trübsal blasen. Im Interview mit unserer Redaktion hatte sie nach ihrer Wiederwahl als IHK-Regionalvorsitzende zuletzt betont, nicht nur das Negative zu betrachten: "Es wäre hilfreich, wenn wir mehr die positiven Dinge sehen."

