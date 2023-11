Für Jugendliche in der Region gibt es genügend Ausbildungsplätze

Das Lehrjahr läuft – die Nachrichten klingen gut. Das Angebot an Stellen übersteigt im Raum Augsburg die Nachfrage. So bewerten Experten die Situation.

Für tausende junge Menschen im Wirtschaftsraum Augsburg begann Anfang September ein neuer Lebensabschnitt. Sie starteten ins Berufsleben. Das Ausbildungsjahr läuft. Die Agentur für Arbeit zieht jetzt eine erste Bilanz. Ende September hatten fast alle Jugendlichen eine Ausbildungsstelle gefunden. Gegenwärtig sind noch 50 unversorgte Bewerber in der Statistik erfasst. Das Angebot an offenen Lehrstellen ist weiterhin groß: 670 Ausbildungsstellen waren unbesetzt.

Die Entwicklung bestätigt das Ergebnis früherer Jahre. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, sagt: "Wir haben weiterhin einen Bewerbermarkt, obwohl die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen weiter abgenommen hat." Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber sei nahezu gleich geblieben. Seit etlichen Jahren gebe es ausreichend Ausbildungsplätze. Koller-Knedlik: "Auf 100 Jugendliche kommen rein rechnerisch in diesem Jahr 134 Ausbildungsstellen", im Vorjahr seien es sogar 140 gewesen.

Die Chancen für Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen, stünden sehr gut. Weiterhin würden Fachkräfte in vielen Bereichen des Wirtschaftslebens gesucht, die Verdienstmöglichkeiten seien meist gut. "Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist weiterhin die beste Eintrittskarte in eine erfolgreiche Erwerbsbiographie", betont Elsa Koller-Knedlik. Firmenchefs werde stärker als zuvor geraten, sich frühzeitig die dringend benötigten Fachkräfte selbst auszubilden. Dies sei gerade jetzt wichtig, "da in den kommenden Jahren die sogenannten Baby-Boomer-Jahrgänge aus dem Berufsleben ausscheiden". Elsa Koller-Knedlik appelliert an Arbeitgeber, auch schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben: "Nicht jeder ist eine Einser-Schülerin, manchmal braucht es etwas länger, bis der Knoten platzt und der Jugendliche durchstartet."

In diesen Branchen gibt es noch Lehrstellen in der Region Augsburg

Insgesamt steht vorerst weiter eine breite Palette an freien Ausbildungsstellen zur Verfügung: vom Verkäufer, über Kauffrau Büromanagement, Berufskraftfahrer bis hin Fachwirt Vertrieb Einzelhandel. Schwerpunktmäßig viele freie Stellen gebe es im Verkauf, als Arzt- und Praxishilfe sowie im Büro, heißt es bei der Agentur für Arbeit.

