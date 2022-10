Kosten-Sorgen der Krankenhäuser: Am Ende baden es die Patienten aus

Plus Als gäbe es nicht schon genug Baustellen, sind Augsburgs Krankenhäuser nun auch noch mit Energieproblemen konfrontiert. Nicht nur die Politik ist gefordert.

Die gute Nachricht zuerst: Die unmittelbaren Probleme, mit denen die Energiekrise die Krankenhäuser in Augsburg konfrontiert – vereinfacht: hohe Rechnungen –, lassen sich mit Geld weitgehend abfedern. Dies ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den Verwerfungen der Corona-Pandemie, die insbesondere auf Personalengpässe zurückzuführen sind und auch in den kommenden Wochen deutlich zutage treten werden. Doch solange die Rufe nach finanziellen Hilfen ohne konkrete Reaktion verhallen, stehen die Häuser vor einer weiteren, massiven Herausforderung.