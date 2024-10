Krach in der Rathaus-Koalition zum Wärmeplan

Das über 100 Seiten starke Schriftstück wird seit einem Jahr erwartet und soll Auskunft darüber geben, in welchen Vierteln in Augsburg künftig wie geheizt werden kann, konkret wo Fern- und Nahwärme angeboten werden und wo andere Anlagen wie Wärmepumpen oder Hackschnitzelheizungen mittelfristig Gasheizungen ablösen können. Perspektivisch wollen die Stadtwerke wie berichtet einen Teil ihres Gasnetzes schrittweise stilllegen, insofern betrifft das Thema viele Eigentümer. Doch in der schwarz-grünen Rathauskoalition ist Streit darüber ausgebrochen. Ein Vorentwurf des Papiers ist dem Vernehmen nach bereits seit längerem fertig, zwischen CSU und Grünen knirscht es aber deswegen.

