Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Kriegshaber: Einbrecher dringen in Privatwohnung ein: Kripo ermittelt

Augsburg-Kriegshaber

Einbrecher dringen in Privatwohnung ein: Kripo ermittelt

Ein Einbruch im Stadtteil Kriegshaber beschäftigt die Kriminalpolizei in Augsburg. Die Ermittler suchen nach Zeugen – und den Tätern.
    • |
    • |
    • |
    Ein Einbruchsdelikt im Stadtteil Kriegshaber beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Einbruchsdelikt im Stadtteil Kriegshaber beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Tylerstraße verschafft. Nach Auskunft der Polizei betraten die Einbrecher die Wohnung in der Zeit von 19.45 bis 20.30 Uhr und stahlen Wertgegenstände. Wie hoch der Wert der Beute ist, werde noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und weist darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden