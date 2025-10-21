Einbrecher dringen in Privatwohnung ein: Kripo ermittelt

Bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Tylerstraße verschafft. Nach Auskunft der Polizei betraten die Einbrecher die Wohnung in der Zeit von 19.45 bis 20.30 Uhr und stahlen Wertgegenstände. Wie hoch der Wert der Beute ist, werde noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und weist darauf hin, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (jaka)

