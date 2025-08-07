Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Motorrades

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 18.15 und 19.50 Uhr ein rotes Motorrad der Marke BMW in der Pearl-S.-Buck-Straße gestohlen. Das Motorrad war auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt und versperrt gewesen, berichtet die Polizei in Augsburg. Der Wert der Beute liegt demnach im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)

