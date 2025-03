Unfall auf der B17 sorgt für Stau und Verkehrsverzögerungen

Ein Unfall auf der B17 auf Höhe von Kriegshaber hat in Augsburg am Dienstagvormittag für erhebliche Verkehrsverzögerungen gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigt, ereignete sich die Karambolage gegen 7.30 Uhr in stadtauswärtiger Richtung. Zur genauen Ursache und möglichen Verletzungen von Beteiligten war zunächst nichts bekannt. Damit sich die Einsatzkräfte um den Unfall und die Beteiligten kümmern konnten, wurde eine Fahrspur gesperrt, was im morgendlichen Berufsverkehr dafür sorgte, dass es auf der Bundesstraße zu einem Stau kam. Um kurz vor 9 Uhr war die Fahrspur wieder frei. Weitere Informationen folgen. (jaka)

