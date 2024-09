Kündigung der Theaterarchitekten: „Es wurde eine rote Linie überschritten“

Die Augsburger Stadtregierung hat am Donnerstag in der Debatte zur Kündigung der Theaterarchitekten erstmals etwas konkreter zu den Kündigungsgründen Stellung genommen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Baureferent Steffen Kercher (parteilos) griffen dabei das Münchner Architekturbüro Achatz an. „Es wurde eine rote Linie überschritten“, so Weber zu den Gründen, die Mitte August zur außerordentlichen Vertragskündigung geführt hatten.

