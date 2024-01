Augsburg

10:38 Uhr

Kunden sagen bei Rübsamen-Ausverkauf: "Es stirbt ein Stück Augsburg"

Plus Ende April schließt Rübsamen sein Stammhaus in der Karolinenstraße. Dann ist das Modehaus Geschichte. Das können Kunden und Beschäftigte kaum fassen.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Vielen Kundinnen und Kunden, denen man am Donnerstagnachmittag bei Rübsamen in der Karolinenstraße begegnet, können das endgültige Aus für das Traditions-Modehaus nicht fassen. Sie hatten die Hoffnung, es gäbe eine Überlebens-Chance. Doch je länger sie zwischen nackten Schaufensterpuppen und leeren Kleiderstangen auf der einen Hälfte des Gebäudes und vollen Regalen mit roten Reduziert-Schildern auf der anderen Seite streifen, umso bewusster wird es ihnen: Ende April schließt Rübsamen für immer. Mancher Kundin fällt es angesichts dessen sogar schwer, auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Tanja Wasser zieht mit ihrer Begleitung Horst Kalchgruber durch einen der beiden und schon leer geräumten Gebäudeteile des Modehauses Rübsamen. Vorbei geht es an nackten Schaufensterpuppen, leeren Präsentationstischen und Deko-Artikeln, die im Haus vielfach in Handarbeit gefertigt worden sind, um den Laden und die Mode in Szene zu setzen. Alles muss raus, auch diese Gegenstände. "Irgendwie fühle ich mich fast schlecht bei dem Gedanken, dass ich mich jetzt günstig mit Deko-Artikeln für mein Atelier eindecken kann, nur weil Rübsamen insolvent ist", sagt Tanja Wasser. Sie sei schon als Kind Kundin in diesem Haus gewesen, kaufe nichts online und sei über die Schließung richtig traurig. "Es stirbt wieder ein Stück Augsburg", ergänzt ihr Begleiter Horst Kalchgruber.

