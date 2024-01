Augsburg

Ohne Investor kommt das Aus für das Modehaus Rübsamen

Plus Haupthaus und Filialen in der Region schließen. Für viele Kunden und Mitarbeiter ist der Abschied ein schwerer Schlag.

Es ist ein schwerer Schlag für den Einzelhandelsstandort Augsburg: Das traditionsreiche Modehaus Rübsamen muss aufgeben, es gibt keine Rettung mehr. Sämtliche Filialen werden geschlossen, das Haupthaus in der Karolinenstraße bleibt nur noch bis Ende April 2024 geöffnet. Den 100 Beschäftigten des angeschlagenen Unternehmens, das im Jahr 1900 gegründet wurde und das nun seit Monaten in der Krise steckt, wird gekündigt. Das Aus trifft die Stadt Augsburg an empfindlicher Stelle: Die Karolinenstraße wird aktuell für einen Millionenaufwand saniert. Rübsamen sollte eigentlich profitieren, doch dazu kommt es nicht mehr.

In einem Kastenwagen wurden am Montag beim Modehaus Rübsamen nicht mehr benötigte Teile abtransportiert. Foto: Michael Hörmann

Montag, 12 Uhr: Ein weißer Kastenwagen steht in der Karolinenstraße vor Rübsamen. Mitarbeiterinnen tragen Möbelstücke ins Auto, einige Schaufensterpuppen sind bereits verstaut. Es war bekannt, dass dieser Gebäudeteil von Rübsamen schließen muss. Der Modehändler musste sich aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation verkleinern. In der zweiten Gebäudehälfte, die vom Steakhaus John Benton abgegrenzt wird, sollte der Verkauf unter neuen Vorzeichen aber weitergehen. Rübsamen wollte 2024 durchstarten, hieß es noch optimistisch im Herbst.

