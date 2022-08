Leben in der Notunterkunft – zwischen Schlafmangel und Inseln der Normalität

Von Andrea Baumann - vor 34 Min.

Mehr als 200 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben in der Notunterkunft auf dem Fujitsu-Areal – manche seit Monaten. Wie geht es ihnen damit? Ein Besuch.

Juliana sitzt auf einem Stuhl in einem Durchgang und genießt es sichtlich, wie Nataliy ihr mit Kamm, Schere und Rasierer einen schicken Kurzhaarschnitt verpasst. Auch wenn die Ukrainerin derzeit in der Notunterkunft auf dem Fujitsu-Areal lebt, will sie gepflegt aussehen. Und die gelernte Friseurin Nataliy, die wie ihre Landsfrau in dem ehemaligen Firmengebäude Kost und Logis erhält, ist froh über die vertraute Beschäftigung. Für eine halbe Stunde tauchen die beiden Frauen in ihr altes Leben in der Heimat ein. Sie verdrängen, dass sie hier mit mehr als 200 Menschen – vom Säugling bis zur Seniorin – auf engem Raum leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .