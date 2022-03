Augsburg

vor 12 Min.

Ukraine-Flüchtlinge: Neue Notunterkunft auf dem Fujitsu-Gelände ist bereit

Plus Auf die Ankunft der ersten Flüchtlinge in der Augsburger Einrichtung auf dem Fujitsu-Gelände wird gewartet. Bei der Registrierung der Menschen aus der Ukraine hakt es noch an manchen Stellen.

Von Miriam Zissler

314 Betten stehen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine auf dem Fujitsu-Gelände bereit. Zahlreiche Hochbetten stehen in einem langen Raum neben einzelnen Betten, im Eingangsbereich ist eine Spielecke für Kinder eingerichtet. In kleineren Räumen mit wenigen Betten könnten Familien oder Hochschwangere untergebracht werden. Geschlafen hat in diesen Betten noch niemand. Doch das wird sich bald ändern. Die Johanniter haben in den Räumen ihre Arbeit aufgenommen und werden sich um die Geflüchteten kümmern - sobald sie da sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

