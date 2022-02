Lauter Knall über Augsburg: Das war der Grund für das Geräusch

Ein lauter Knall hallt am Dienstag über den Großraum Augsburg. Was es mit dem Geräusch auf sich hat.

Dienstagnachmittag, Viertel vor fünf: Ein lauter Knall erschreckt die Menschen im Augsburger Stadtgebiet. Das Geräusch war in weiten Teilen der Stadt zu hören, in sozialen Medien fragten viele Nutzer, was es damit auf sich hat. Der Grund für den Knall: Nach Angaben des Luftfahrtamtes der Bundeswehr waren an diesem Tag insgesamt sieben Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter im Temporary Reserved Airspace (TRA) Allgäu unterwegs.

Knall über Augsburg: Eurofighter auf Übungsflug

Dieser Luftraum erstreckt sich über Teile von Baden-Württemberg und Bayern. "Gegen 15.44 Uhr flogen zwei Luftfahrzeuge in einer Höhe von 14.100 Meter kurzzeitig mit Überschallgeschwindigkeit", sagt ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr. Zu diesem Zeitpunkt flogen sie etwa 4,6 Kilometer südwestlich an Augsburg vorbei und haben wahrscheinlich den Knall verursacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kampfflugzeuge in der Nähe von Augsburg unterwegs sind. Bereits im vergangenen Jahr sorgte ein Überschallflugzeug für einen lauten Knall im Augsburger Stadtgebiet und auch 2017 war ein Überschallflugzeug über der Stadt unterwegs.

Kampfflugzeug der Bundeswehr in der Nähe von Augsburg unterwegs

Der Grund dafür ist einfach: Über Augsburg liegt der sogenannte Temporary Reserved Airspace (TRA) Allgäu. Die Bundeswehr nutzt diesen etwa für Übungen mit Kampfflugzeugen. "Der TRA wurde eingerichtet, um durch die Trennung von zivilem und militärischem Luftverkehr die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten", so der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr.

