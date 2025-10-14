Icon Menü
Augsburg-Lechhausen: Diebe stehlen Reifen und Zubehör aus Autohaus

Augsburg-Lechhausen

Diebe stehlen Reifen und Zubehör aus Autohaus

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Diebstahl gegen bislang unbekannte Täter. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.
    Ein Diebstahl im Stadtteil Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Diebstahl im Stadtteil Lechhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Zugang zu einem Autohaus in der Donaustraße verschafft. „Die Unbekannten entwendeten Reifen und Zubehör“, heißt es von der Polizei. Wie hoch der Wert der Beute und der Sachschaden sind, werde noch ermittelt, heißt es. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

    0 Kommentare

