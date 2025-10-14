Diebe stehlen Reifen und Zubehör aus Autohaus

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Zugang zu einem Autohaus in der Donaustraße verschafft. „Die Unbekannten entwendeten Reifen und Zubehör“, heißt es von der Polizei. Wie hoch der Wert der Beute und der Sachschaden sind, werde noch ermittelt, heißt es. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (jaka)

