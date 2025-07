Zwei Italiener verwirklichen ihren Traum mit einem urigen Biergarten

Gianpaolo Fedele und sein Partner Giuseppe Barbato haben sich ein Terrain mit viel Liebe und Charme erschaffen. Dort an der belebten Neuburger Straße in Lechhausen, wo einst zwischen vielen Geschäften, nur Unkraut in einem verwilderten Garten wucherte, hat das Duo seinen Traum verwirklicht. Seit 1. Mai dieses Jahres betreiben die beiden dort einen Biergarten der besonderen Art.

Ein Hähnchenwagen und zwei bunte Bretterbuden, hauptsächlich in der Farbe Orange, zieren das Gelände. Die beiden Italiener haben einen klaren Plan. In einer Hütte wird italienisches Eis verkauft, in der anderen Pinsa und im Hähnchenwagen Hähnchen, Spareribs oder Schweinshaxen mit Pommes oder Kartoffelsalat. Der Vermieter des Areals wollte eigentlich nur einen Hähnchenwagen, doch dann haben Fedele und Barbato Nägel mit Köpfen gemacht.

„Das war eine Heidenarbeit“, sagt Fedele und zeigt Vorher- und Nachher-Bilder des ehemaligen Gartens. Das Speisenangebot ergibt für ihn Sinn: „Es gibt hier in der Neuburger Straße so viele Döner- und Kebab-Läden. Wir verkaufen andere Produkte.“ Das bedeutet zugleich viel Konkurrenz. Fedele nickt: „Stimmt, die Konkurrenz ist groß, aber das hier ist ein Mischgebiet in einer äußerst lebhaften Straße.“

Icon Vergrößern Der Biergarten Gig‘s liegt direkt an der Neuburger Straße. Der Blick geht in Richtung Ulrichsbrücke stadteinwärts. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Der Biergarten Gig‘s liegt direkt an der Neuburger Straße. Der Blick geht in Richtung Ulrichsbrücke stadteinwärts. Foto: Peter Fastl

Der Name „Gigi`s Biergarten“ erschließt sich aus den beiden Vornamen Gianpaolo und Giuseppe. Für Fedele kam nie etwas anderes als Gastronomie infrage. Als Sohn italienischer Eltern ist er in Augsburg geboren und hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Seine Eltern führten viele Jahre lang das „GPs - dei Trulli“ im Bärenkeller. „Ich bin schon mit elf Jahren auf einer Bierkiste gestanden, um an den Kühlschrank zu kommen“, lacht der 58-jährige, dessen Eltern sich aufgrund ihrer leckeren Holzofen-Pizzen auch in Augsburg einen Namen machten.

Während sein Freund Giuseppe für das Fleisch zuständig ist, betreibt er den Pinsastand. „Das ist keine herkömmlich, italienische Pizza, sondern eine römische Pinsa. Der Unterschied: Der Teig ist fluffiger und bekömmlicher.“ Der 63-jährige Barbato kennt sich mit den Fleischgerichten bestens aus. In den vergangenen Jahren war er mit seinem Hähnchenwagen unterwegs. „Das ist ein unstetes Leben“, schüttelt er den Kopf. „Ich bin froh, dass ich hier die Chance bekomme, einen festen Platz zu haben.“

Die Gastronomen mögen den SSC Neapel und den FCA

Giuseppe Barbato spricht breites Bayerisch. „Mir glaubt kein Mensch, dass ich aus Neapel komme. Die meisten verorten mich sogar nach Österreich“, sagt er mit einem breiten Grinsen. Barbato hat eine interessante Biografie. Über 25 Jahre war er nach eigenen Angaben Privatdetektiv und leitete in Starnberg eine eigene Detektei. Auch als Personenschützer war er unterwegs. Während Fedele ledig ist, ist Barbato seit sechs Jahren mit der Spanierin Monika verheiratet. Außerdem hat er drei Kinder und fünf Enkelkinder.

Die beiden Gastronomen erfüllen das typische, italienische Klischee. Sie sind Fußballfans und stolz auf ihr Heimatland Italien. Beide sind Fans des SSC Neapel, des FC Augsburg und logischerweise drückt man auch den italienischen Frauen bei der EM in der Schweiz die Daumen. „Die bleiben nach einem Foul auch nicht so lange liegen, wie die Männer“, hat Fedele festgestellt.

Eine Studie wird zitiert, warum Italien so schön ist

Es geht im Gespräch mit den Gastronomen um den italienischen Stolz. Zitiert wird von ihnen eine Studie: „Wer einmal im Jahr in Italien Urlaub macht, lebt zehn Jahre länger.“ Jetzt hoffen die beiden, dass ihr Geschäft nach und nach anläuft. Ihr Standort ist wetterabhängig. „Je schöner das Wetter, umso besser für uns“, meint Fedele. Sonne mache Lust auf Eis. „Gutes, italienisches Eis“, so Fedele, der 1,70 Euro für die Kugel verlangt.

Der Sommer ist relativ kalkulierbar, aber der Winter? Fedele hat eine Idee: „Wir überlegen uns, dann Glühwein zu verkaufen und etwas Gegrilltes.“ Barbato kann sich mehr vorstellen: „Unser Gelände eignet sich auch für einen kleinen Weihnachtsmarkt. Jeder sagt, wir haben es schön hier.“ Aber bis zum Winter sei noch ein bisschen Zeit für Ideen, so die Gastronomen.

Info Gigi`s Biergarten hat täglich von 12 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.