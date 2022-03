Augsburg

vor 12 Min.

Leo Dietz will Johannes Hintersberger im Landtag beerben

Landtagsabgeordneter Johannes Hintersberger (rechts) tritt bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr an. Leo Dietz möchte ihn gerne beerben.

Plus Der Abgeordnete Johannes Hintersberger zieht sich im Herbst 2023 zurück. In den nächsten Monaten muss die CSU klären, wer ins Rennen geht. Dietz meldet Ambitionen an.

Von Michael Hörmann

Am Wochenende gab der Augsburger CSU-Landtagsabgeordnete Johannes Hintersberger, 68, bekannt, dass er bei der Wahl im Herbst 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Somit hat das parteiinterne Auswahlverfahren begonnen. Zu vergeben ist die Landtagskandidatur im Stimmkreis Augsburg-West, zu dem auch die Städte Gersthofen und Neusäß gehören. Es gibt zudem den Stimmkreis Ost, der bei der Wahl im Jahr 2018 vom CSU-Kandidaten Andreas Jäckel erstmals gewonnen wurde. Im Osten spricht nach Informationen unserer Redaktion viel dafür, dass an Jäckel kein Weg vorbeiführt. Im Westen ist die Ausgangslage anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen