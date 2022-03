CSU-Abgeordneter Johannes Hintersberger kündigt Rückzug aus Landtag an

Plus Johannes Hintersberger wird bei der Wahl im Herbst 2023 nicht mehr antreten. Seinen Abschied begründet der CSU-Politiker auch mit familiären Aufgaben.

Eine Überraschung ist es nicht, wenn ein 68-jähriger Politiker an den Abschied denkt. Natürlich hatten politische Beobachter damit gerechnet, dass der Augsburger CSU-Landtagsabgeordnete Johannes Hintersberger nicht mehr ewig lange aktiv sein wird. Die Zeit der Spekulationen ist vorbei. "Ja, es stimmt", bestätigt Hintersberger entsprechende Informationen unserer Redaktion, "ich werde bei der Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr antreten." Das heißt, das Rennen um die Landtagskandidatur im Stimmkreis Augsburg-West, zu dem die Städte Gersthofen und Neusäß gehören, ist eröffnet. Erste Namen fallen bereits.