Liebschaften und Promi-Gäste: So wurde Augsburg touristischer Anziehungspunkt

Die ersten Gäste in Augsburg konnten mit dem Begriff „Tourismus“ nicht viel anfangen: Die Römer waren vor 2000 Jahren nicht entlang der Via Claudia unterwegs, um sich die an der Route gelegenen Sehenswürdigkeiten anzusehen - zumal es viele davon noch gar nicht gab. Seit seiner Gründung lag Augsburg jedoch strategisch günstig an dieser Handelsroute, was zum schnellen Aufstieg beitrug. Ende des 19. Jahrhunderts erkannten findige Menschen das Potenzial der Reisenden und gründeten den „Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Augsburg“, der schließlich 1925 als Verkehrsverein noch professioneller zu arbeiten begann. Pünktlich zum hundertsten Geburtstag dieser Einrichtung gibt es auch neue Rekordzahlen: Laut statistischem Landesamt besuchten 2024 so viele Menschen die Stadt Augsburg wie nie zuvor.

