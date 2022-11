Märkte und Basare: Das erste Adventswochenende stimmt auf Weihnachten ein

Ein breites Angebot wartet in Augsburg auf all diejenigen, die Lust auf Bratwurst und Glühwein haben oder nach Geschenken für das Fest suchen. Das bietet das Wochenende.

Advents- und Weihnachtsmärkte: Auf dem Christkindlesmarkt und dem Weihnachtsmarkt in der Silberschmiede können sich Besucherinnen und Besucher schon seit einigen Tagen auf das Fest einstimmen. An diesem Freitag zieht die Weihnachtsinsel vor dem Zeughaus nach, die um 18 Uhr offiziell eröffnet wird. Auch in den Stadtteilen finden an diesem Wochenende zahlreiche vorweihnachtliche Märkte statt, etwa der Oberhauser Advent auf dem Helmut-Haller-Platz (Samstag von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 18 Uhr) und der Adventsmarkt in Hochzoll zwischen dem Holzerbau in der Neuschwansteinstraße 23a und Heilig Geist (Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 16 bis 20 Uhr).

Konzert: Die Aktionsgemeinschaft Hochzoll präsentiert in der Kirche Heilig Geist am Samstag um 15 Uhr bei freiem Eintritt ein vorweihnachtliches Konzert mit einer Lesung von Jörg Stuttmann. Vom Staatstheater treten Martin Franke (Geige), Agnes Reiter (Klarinette), Katsiaryna Ihnatsieva-Cadek (Klavier) sowie Oliver Scherer (Gesang) auf.

Hilfe für die Ukraine: Das Benefizkonzert des Ukrainisch-Deutschen Chors, das im Oktober hätte stattfinden sollen und wegen Erkrankung Mitwirkender ausfallen musste, wird am Samstag, 26. November, um 15 Uhr nachgeholt. Veranstaltungsort ist das Haus der Adventgemeinde, Alte Gasse 13. Der Eintritt ist frei, Spenden fließen direkt in ein soziales Projekt in der Ukraine.

Färberturm: Offiziell hat die Stadt den sanierten Färberturm der Bürgeraktion Textilviertel vor zwei Jahren für die Stadtteilarbeit übergeben. Pandemiebedingt laufen die Aktionen dort erst seit einigen Monaten richtig an. Die Augsburger "Textilmotten" waren als Unterabteilung der Bürgeraktion fleißig und haben für den Adventsbasar in der Begegnungsstätte am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr allerlei textile Handarbeiten fabriziert. Um 15.30 Uhr tritt der Frauenchor Chorado auf, außerdem gibt es Führungen durch den Färberturm.

Botanischer Garten: Nach der Corona-Pause wird im Botanischen Garten wieder die orientalische Rundkrippe im sechseckigen Seerosenbecken, dem Victoria-Regia-Becken, aufgebaut, die in der tropischen Umgebung der Pflanzenwelt unter Glas besichtigt werden kann. Den besonderen Reiz der Rundkrippe machen die vielen lebenden Pflanzen und die Figuren aus, die das Weihnachtsgeschehen rund um die Geburt Christi darstellen. Sie werden im Rahmen wechselnder Szenen aufgestellt, die sich im Laufe der Adventszeit immer wieder ein wenig verändern. Die Rundkrippe ist erstmals an diesem Sonntag im Botanischen Garten zu besichtigen und von da an bis einschließlich 8. Januar, täglich von 9 bis 17 Uhr.

Lesen Sie dazu auch