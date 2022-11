"Ich habe Gänsehaut": Die Eröffnung des Christkindlesmarktes ist eine besondere

Plus Gedränge, der Duft von gebrannten Mandeln und eine feierliche Atmosphäre: Der Augsburger Christkindlesmarkt hat eröffnet. Für viele war das ein emotionaler Moment.

"Ich habe jetzt schon Gänsehaut", sagt Sandra Hermann. Fast schon andächtig geht sie durch die Gassen des Christkindlesmarktes. Es ist Montag früher Abend 17 Uhr. Noch sind die Planen an den Buden heruntergelassen, der ein oder andere Lichtschein dahinter blitzt hervor. Der Duft von gebrannten Mandeln und Schupfnudeln zieht bereits über den Augsburger Rathausplatz. Hermann, die seit über 30 Jahren auf dem Markt arbeitet, raucht eine letzte Zigarette bevor der Trubel beginnt, lässt alles noch mal auf sich wirken. "Ich freue mich wia d'Sau", bricht es aus der 54-Jährigen heraus. Da ist sie nicht die einzige. Die Eröffnung des Augsburger Christkindlesmarktes 2022 ist eine ganz besondere - das zeigen die vielen emotionalen Reaktionen.