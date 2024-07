Die Sommerferien beginnen bald und viele Urlauber verlassen Augsburg in den nächsten Wochen. Kein Wunder also, dass sich an diesem Wochenende das Festgeschehen im Stadtgebiet ballt. Es finden viele unterschiedliche Veranstaltungen statt - ein Mega-Wochenende. Augsburg, läuft, radelt, paddelt und feiert. Die Jakober Kirchweih ist das größte Einzelfest. Die Besonderheit in diesem Jahr: Der Eintritt in die Fuggerei, die an beiden Veranstaltungstagen eingebunden wird, ist frei. Für Augsburger und Auswärtige soll ein Anreiz geschaffen werden, die Kirchweih in der Jakobervorstadt zu besuchen. Ein Überblick.

Eserlauf in Augsburg: Es geht in die Grünanlagen

Am Samstag von 9 bis 12 Uhr findet der Eserlauf in den Grünanlagen hinter dem Roten Tor statt. Die abgesteckte Strecke beträgt 700 Meter. Jeder Läufer hat laut Veranstalter die Aufgabe sich Sponsoren zu suchen, die pro vollendeter Runde einen festgesetzten Betrag bezahlen, der der Arbeit des Eser 21 zugutekommt. Mit 100 Läufern wird gerechnet. Das Haus „Am Eser 21“ bietet seit August 1997 jungen Menschen während Krisenzeiten eine Anlaufstation.

Ab Samstagnachmittag findet in der Innenstadt ein Radrennen statt. 300 Sportler gehen an den Start. Gefahren werden mehrere Runden, Ziel und Start ist auf der Maximilianstraße. Beim Rundrennen in der Innenstadt führt die 1,3 Kilometer lange Strecke von der südlichen Maximilianstraße über die Weite Gasse, die Konrad-Adenauer-Allee und die Hallstraße zurück in die Maximilianstraße. Start des ersten Rennens ist um 13 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr vorgesehen. In der Innenstadt kommt es zu Sperrungen.

Icon Vergrößern Am Samstagabend ist die Radlnacht in Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Am Samstagabend ist die Radlnacht in Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Verkehrsaktivisten organisieren erstmals eine Radlnacht. Die Stadt Augsburg hat sich zurückgezogen. Die Tour beginnt um 21 Uhr am Prinzregentenplatz und führt über eine zwölf Kilometer lange Strecke. Das Programm am Prinzregentenplatz startet bereits um 19 Uhr. Die Polizei rechnet während der Radlnacht, zu der 2000 Teilnehmer erwartet werden, mit massiven Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Betroffen ist auch ein Teilstück der B17. Autofahrer werden umgeleitet.

Icon Vergrößern Der Jakobuslauf findet am Samstag statt. Foto: Bernd Hohlen Icon Schließen Schließen Der Jakobuslauf findet am Samstag statt. Foto: Bernd Hohlen

Tradition hat der Jakobuslauf. Er ist Bestandteil der Jakober Kirchweih. Start ist am Samstag um 17.30 Uhr am Jakobsplatz. Schüler laufen auf einem Kurs von 1,45 Kilometer. Die weiteren Strecken führen in Richtung Lech. Gemeinsamer Start ist um 18 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit 500 Teilnehmern. Es gibt in der Jakobervorstadt kurzzeitige Behinderungen.

Bereits am Freitagabend wird die Jakober Kirchweih eröffnet. Um 19 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Jakob. Am Samstagvormittag findet ein Pilgerzug statt. Das Festprogramm erstreckt sich von Samstagmittag bis Sonntagabend. Gefeiert wird am Neptunbrunnen beim Jakobsplatz. Es sind viele familienfreundliche Aktionen geplant. Auch die Fuggerei macht mit. An beiden Tagen finden zudem mehrere Konzerte statt.

Paddelfest in Augsburg: Am Eiskanal wird gefeiert

Am Eiskanal findet am Samstag ein großes statt. Der Eintritt ist frei. Zweierteams paddeln in Schlauchbooten auf der Kanustrecke. Das Red Bull Paddelfest, das nach dem Sponsor benannt wird, ist ein Wildwasser-Rafting-Event, bei dem Teilnehmer in Zweiteams gegen zwei weitere Teams und gegen den Strom des Eiskanals paddeln. Die ersten Trainingsläufe beginnen um 10 Uhr. Höhepunkt ist die große Party am Abend. Start ist gegen 17.30 Uhr.