Gewalt gegen Polizisten – drei werden leicht verletzt

In den letzten Tagen hat es in Augsburg zwei Übergriffe gegen Polizisten gegeben. In der Innenstadt wehrte sich am Dienstagabend um 18 Uhr ein 54-Jähriger gegen eine Kontrolle des Ordnungsamts. Laut der Polizei fing der Mann an, die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts zu beleidigen und wurde aggressiv. Deshalb holten diese die Polizei hinzu. Die Polizeibeamten brachten den 54-Jährigen in den Arrest. Dabei beleidigte der Mann die Polizisten und griff diese körperlich an. Einer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde zudem ein 17-Jähriger in Kriegshaber handgreiflich gegen Polizisten. Vor einem Hotel in der Werner-Heisenberg-Straße schlug und beleidigte der 17-Jährige einen 38-jährigen Mann. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Ein Hotelgast verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den 17-Jährigen vor dem Hotel fest. Der Jugendliche wehrte sich gegen die Festnahme, griff die Einsatzkräfte an und verletzte diese leicht. Ein folgender Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Polizeibeamten übergaben den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Körperverletzung. (klijo)