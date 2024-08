Mehrere Verfahren: Letzte Generation beschäftigt Polizei und Uni weiter

Die Letzte Generation kann in Augsburg also auch moderat. Sicher, die vergangenen Aktionen verfehlten ihr Ziel nicht, sie erzeugten Störmomente und damit Aufmerksamkeit für Klimaschutz. Und doch hatten die „ungehorsamen Versammlungen“ Mitte Juli und Anfang August in der Karlstraße weitaus weniger Auswirkungen auf den Verkehr als frühere Aktionen – etwa die Klebe-Blockade Ende Juni 2023, die die Schaezlerstraße in der Innenstadt stundenlang lahmgelegt hatte. Die Wucht der Aktivitäten hat offenbar nachgelassen, trotzdem beschäftigen einige von ihnen Polizei, Stadt und Uni bis heute.

Max Kramer