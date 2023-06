Augsburg

18:16 Uhr

Nach Klebe-Aktion: Wie macht die Letzte Generation in Augsburg weiter?

Mehrere Aktivisten haben sich am Freitagmorgen am Königsplatz auf der Schaezlerstraße festgeklebt. Kommt so etwas jetzt öfter vor in Augsburg?

Plus Am Freitag blockieren fünf Aktivisten die Schaezlerstraße für viereinhalb Stunden. Geplant ist eine Augsburger Ortsgruppe, doch der Zulauf scheint gering.

Von Stefan Krog

Gegen 10 Uhr am Freitagvormittag ist die Zeit der Worte vorbei: Ein Bereitschaftspolizist wirft die Flex an, das Sägeblatt frisst sich unter ohrenbetäubendem Lärm mit einigen Zentimetern Abstand zur festgeklebten Hand eines Aktivisten der "Letzten Generation" durch den Asphalt an der Kaiserhofkreuzung. Die Prozedur muss wiederholt werden – gegen 12 Uhr ist die Blockade, die um 7.30 Uhr begonnen hatte, beendet. In den Stunden zuvor hat es vor Ort immer wieder Diskussionen gegeben: Schüler, die nachfragen, wie man den Kleber wieder von den Händen bekommt, klatschende Passanten und solche, die den Aktivisten den Vogel zeigen – es ist das ganze Spektrum an Äußerungen, die es in der Klimadebatte gibt. Am Freitagvormittag tritt die "Letzte Generation" zum ersten Mal in Augsburg auf.

Kurz nach 7.30 Uhr geht für den Autoverkehr an der Schaezlerstraße erst mal nichts mehr. In einer Fußgänger-Grünphase setzen sich fünf Aktivisten auf den Asphalt und holen Sekundenkleber aus der Tasche. Drei rühren ein Gemisch aus Kleber und Sand an, weil sich dieses schwerer lösen lässt. Eine Aktivistin beschränkt sich auf eine Sitzblockade, um notfalls aufstehen und eine Gasse für Rettungswagen schaffen zu können. Die erste Reaktion: Es gibt ein Hupkonzert, zwei Autofahrer in vorderster Reihe treten das Gaspedal im Leerlauf durch, sodass die Motoren aufheulen. Es entsteht schlagartig ein Stau. In den ersten Minuten brausen einzelne Autofahrer in waghalsigen Aktionen über die Gegenfahrbahn vorbei. Kurz darauf ist die erste Streife vor Ort, fordert die Aktivisten zur Räumung auf. Die kleben noch mal nach. Schrittweise rückt ein großes Aufgebot an Polizei an. Auch Feuerwehr und der Rettungsdienst werden dazugerufen.

