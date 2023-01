Mein Vater, der Trinker: Drei Augsburger über ihr Leben mit einem Süchtigen

Nicht nur Betroffene selbst leiden unter ihrem Alkoholismus, auch ihre Angehörigen. Gehört werden sie selten. Hier erzählen zwei Frauen und ein Mann aus Augsburg.

Sie sind Söhne, Töchter, Eltern, Partner und sie leben mit der Sucht eines anderen: Wenn es um Alkoholismus geht, wird das Leiden Angehöriger oft übersehen. Meist steht die Abhängigkeit und damit der Betroffene im Mittelpunkt - wenn die Sucht überhaupt nach außen getragen wird. Im Raum Augsburg gelten nach Angaben des Suchthilfe-Vereins Lichtblume offiziell rund 12.000 Menschen als alkoholabhängig, die Dunkelziffer dürfte noch weit höher sein. Mit ihnen leben und leiden geschätzt 15.000 Angehörige. Drei davon bekommen hier eine Stimme.