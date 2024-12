Messerangriff am Königsplatz: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Messerangriff auf einen 47-Jährigen auf dem Augsburger Königsplatz in der vergangenen Woche hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 30-Jährige bereits am vergangenen Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Wehringen (Landkreis Augsburg) festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Ermittlungsrichter des Augsburger Amtsgerichts vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte ihn in Vollzug.

Messerangriff am Augsburger Königsplatz: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Wehringen fest

Nach Polizeiangaben ist der Mann inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern aber an. Hinweise nimmt sie telefonisch unter der Nummer 0821/323-3821 entgegen. Das 47-jährige Opfer war am vergangenen Donnerstag gegen 14.40 Uhr am Kö aus einer Dreiergruppe heraus mit einem Messer angegriffen worden, es erlitt dabei leichte Verletzungen am Hals. Vorangegangen war offenbar ein Streit. Nach der Tat flüchtete das Trio. Der 47-Jährige, der zum Tatzeitpunkt in Begleitung eines 27-jährigen Mannes war, konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. (kmax)