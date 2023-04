Augsburg

vor 21 Min.

Michelin-Sterne: Augsburgs Spitzenköche sind in Champagner-Laune

Plus Der Guide Michelin hat seine Auszeichnungen vergeben. Drei Augsburger Köche sind erleichtert, weil sie ihre Sterne halten konnten. Woran sie derzeit arbeiten.

Von Lilo Murr Artikel anhören Shape

Keine Sternschnuppen, aber doch eine Art Sternenregen: Insgesamt 334 Sterne-Lokale gibt es seit Dienstag in Deutschland. Der Restaurantführer Michelin verteilte bei einer Gala in Karlsruhe seine Auszeichnung für hervorragende Küche. Unter den Lokalen sind 50 mit zwei Sternen - eines davon sitzt auch nach der neuen Vergabe wieder in Augsburg.

Christian Grünwald ist ein „alter Hase“ in diesem „exklusiven Klub“. Er bekam 2006 für sein August den ersten Stern, seit 2008 trägt sein Lokal "August" - benannt nach dem Monat - zwei Sterne. Und trotzdem ist die jährliche Verleihung keine Alltäglichkeit. Mit 20 Freunden, Mitarbeitern und Helfern haben Grünwald und seine Lebensgefährtin Bettina Hentschel die Übertragung in der schönen Haag-Villa in der Jakobervorstadt verfolgt. Es brauche Kopf, Herz und Energie, sagt der 58-Jährige, sich in dieser Kategorie zu behaupten. Denn es reiche nicht, tolle Produkte einzukaufen und eine Kochsendung anzuschauen. „Das Herausarbeiten von Aromen macht den Unterschied“, ist Grünwald überzeugt, bei dem in der Haagvilla nach der Bekanntgabe reichlich Champagner floß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen