Diese Spitzen-Restaurants aus der Region bekommen in diesem Jahr Michelin-Sterne

Nie gab es mehr deutsche Sterne-Restaurants als in diesem Jahr. In dem renommierten Gourmetführer sind auch einige Spitzenküchen aus Augsburg und dem Allgäu vertreten.

Das bange Warten bei den Top-Restaurants in der Region hat ein Ende. Am Dienstagabend gab der Restaurantführer "Guide Michelin" in Karlsruhe bekannt, welche Spitzenköchinnen und Spitzenköche heuer einen oder mehrere der begehrten Gourmet-Sterne erhalten. Gleich mehrere Spitzenküchen aus der Region haben es erneut in den beliebten roten Restaurantführer geschafft.

Unter anderem sind die Augsburger Restaurants August (zwei Sterne), Alte Liebe und Sartory im Hotel Maximilian's (je ein Stern) weiter aufgeführt. Für Christian Grünwald, Chef des August in der Haag-Villa, ist die Vergabe der Michelin-Sterne nichts Neues. Bereits 2006 erhielt er seinen ersten Michelin-Stern, seit 2008 sind es durchgehend zwei. Damit ist seine Küche die am besten bewertete in ganz Schwaben. Diese Qualität über die Jahre hinweg zu halten sei eine Mammutaufgabe, sagte der Spitzenkoch vorab im Gespräch mit unserer Redaktion.

Fünf Allgäuer Restaurants erhalten je einen Michelin-Stern

Und auch im Allgäu gibt es jede Menge Grund zur Freude. Mit je einem Stern wurden die Restaurants Silberdistel (Ofterschwang), Das Maximilians, Ess Atelier Strauss (beide Oberstdorf) sowie das Villino (Lindau) und das PAVO im Burghotel Falkenstein (Pfronten) ausgezeichnet. Alle fünf Gourmetküchen hatten bereits in der Vergangenheit Michelin-Sterne für ihre ausgezeichneten Speisen erhalten. Zudem bekam das Wirtshaus Meyers Keller in Nördlingen erneut einen Michelin-Stern. Herausgefallen ist keine der schwäbischen Top-Küchen.

Bayernweit schneiden das erst vor einem halben Jahr neu eröffnete Jan in München sowie das Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee am besten ab. Sie erhielten je drei Sterne. Zudem gibt es heuer 13 Zwei-Sterne-Restaurants und mehr als 50 Ein-Sterne-Restaurants im Freistaat.

Insgesamt ist die Rekordzahl von 334 deutschen Restaurants im neuen Gourmetführer zu finden. Einen Stern (einen Stopp wert) erhielten 274 Restaurants. Zwei Sterne (einen Umweg wert) bekamen 50 Restaurants. Mit drei Sternen (eine Reise wert) wurden lediglich zehn Spitzenküchen ausgezeichnet. Im bisherigen Rekordjahr 2022 waren im deutschen "Guide Michelin" noch 327 Sterne-Restaurants aufgelistet. "Entscheidend ist eine bestimmte Qualität der Produkte, Know-how, Originalität, Finesse und Beständigkeit", sagte "Guide Michelin"-Direktor Ralf Flinkenflügel. "Für Kann-ich-auch-Küche gibt's keinen Stern." Er sprach aber auch von einer bemerkenswerten Beständigkeit in der Qualität der deutschen Gastronomie.

Erfreulich war für die Tester auch das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität. Dafür bekamen nun 72 Restaurants einen Grünen Stern. Einen "Bib Gourmand" für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben bundesweit 274 Restaurants. Verliehen wurden auch vier Awards für besondere Leistung der Restaurantteams. Den "Young Chef Award" samt Stern sicherte sich Alina Meissner-Bebrout mit ihrem Restaurant bi:braud in Ulm.

Hinter dem renommierten roten Restaurantführer, der in 41 Ländern erscheint - neben Europa auch in den USA und Asien -, steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Auf der Suche nach den besten Adressen fürs Essen sind internationale Tester anonym im Einsatz. Der Vergabe der Sterne liegt ein einheitliches Bewertungssystem zugrunde. Als Kriterien gelten unter anderem die Qualität der Produkte, eine persönliche Note, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine auf Dauer gleichbleibende Qualität. Neben dem Guide Michelin erscheint auch der Restaurantführer Gault&Millau regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants. (mit dpa)