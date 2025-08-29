Icon Menü
Augsburg : Mit 86 Jahren immer noch aktiv: Pfarrer Max Stetter blickt auf ein Leben voller Wendungen

Augsburg

Mit 86 Jahren immer noch aktiv: Pfarrer Max Stetter blickt auf ein Leben voller Wendungen

Der 86-jährige Priester fühlt sich in der digitalen Welt zuhause und kämpft für Reformen in der katholischen Kirche. Geprägt hat ihn seine Zeit in der Mission.
Von Andrea Baumann
    Auf dem Tablet oder am Computer konzipiert Pfarrer Max Stetter seine Predigten. Im Gottesdienst hält er sie mit Hilfe einiger Stichpunkte frei.
    Auf dem Tablet oder am Computer konzipiert Pfarrer Max Stetter seine Predigten. Im Gottesdienst hält er sie mit Hilfe einiger Stichpunkte frei. Foto: Marcus Merk

    In den Sommerferien haben die Ruhestandspriester Hochkonjunktur: Sie übernehmen Gottesdienste und Beerdigungen, damit die hauptamtlichen Pfarrer Urlaub machen können. Auch Max Stetter ist derzeit viel in Augsburgs katholischen Gemeinden - etwa in St. Moritz - im Einsatz. Mit seinen 86 Jahren dürfte er zu den ältesten aktiven Geistlichen zählen. Dass der Mann mit dem gepflegten grauen Bart sowohl optisch als auch im Gespräch viel jünger wirkt und voller Elan steckt, empfindet er als Privileg. Da könne er auch noch arbeiten, findet der gebürtige Pfaffenhofener (Landkreis Neu-Ulm). Ein Gespräch in seiner Wohnung in der Jakobervorstadt fördert ein Leben zutage, das in seiner Fülle und seinen Wendungen viel Erstaunliches bietet.

