Mit 86 Jahren immer noch aktiv: Pfarrer Max Stetter blickt auf ein Leben voller Wendungen

In den Sommerferien haben die Ruhestandspriester Hochkonjunktur: Sie übernehmen Gottesdienste und Beerdigungen, damit die hauptamtlichen Pfarrer Urlaub machen können. Auch Max Stetter ist derzeit viel in Augsburgs katholischen Gemeinden - etwa in St. Moritz - im Einsatz. Mit seinen 86 Jahren dürfte er zu den ältesten aktiven Geistlichen zählen. Dass der Mann mit dem gepflegten grauen Bart sowohl optisch als auch im Gespräch viel jünger wirkt und voller Elan steckt, empfindet er als Privileg. Da könne er auch noch arbeiten, findet der gebürtige Pfaffenhofener (Landkreis Neu-Ulm). Ein Gespräch in seiner Wohnung in der Jakobervorstadt fördert ein Leben zutage, das in seiner Fülle und seinen Wendungen viel Erstaunliches bietet.
